遠東商銀Bankee社群銀行攜手普匯金融科技公司，與台灣大學、政治大學、台北商業大學、台北大學、高雄科技大學、東吳大學及金融機構共組「AI金融科技聯盟」，聯合主辦第一屆AI金融科技創新創意競賽，總決賽於12月20日在台北商業大學舉行，結合產學研綜效，期望培養台灣數位金融科技人才，為金融科技的創新商模探索無限可能。

遠東商銀表示，第一屆舉辦即吸引來自全台40校、千位以上學生所組成，200支隊伍報名參與，角逐榮譽，顯現校園內強烈認知到金融科技的重要性，並大力擁抱金融科技，渴望發展成長相關技能。總決賽揭曉創意組由交大／成大／銘傳組成團隊獲得，新創組由台科大團隊獲得。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志認為目前金融科技從創意發想、概念驗證到真正落地，至能對接的商業模式仍有一段差距。勉勵參賽同學懷抱著「小題大作」的態度，聚焦且深入問題才能找到痛點與核心，創造滿足民眾生活場景應用的金融服務。

戴松志強調，但要如何幫助學生將創意發想落地，正是學院與金融業者可共同努力的部分。AI產學聯盟目標是為金融科技人才培育扎根，幫助青年學子實現金融科技創新創意，開展國內金融產學合作契機。

(工商 )