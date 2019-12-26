韓國瑜國政顧問團批「台股上漲的財富，都被外國人賺走」，「股市漲、庶民無感」，金管會三度提出數據打臉。金管會證期局26日指出，台股創29年新高，不只國人持股市值9個月增加1.43兆元，勞工退休基金2019年以來截至10月底，收益數達3,098.4億元，收益率達9.80％！

韓辦在日前指出，台股雖然創29年新高，指數到了1萬2千點，但大盤主要是台積電、大立光、聯電這幾檔高權值股的股票在拉抬，而且，台股大漲都被外資賺走；對此，不只金管會顧立雄在公開場合反駁「全民都要瘋台股、這是什麼想法，我不太能理解」，證期局更連發二次新聞稿反擊。

證期局指出，國內上市（櫃）公司108年前3季累計稅前淨利新臺幣1兆5,806億元，107年及106年同期分別為1兆8,892億元及1兆6,279億元，雖今（108）年前3季淨利成長率因去年基期墊高，而呈減少，惟若僅以成長率論斷公司經營表現顯然偏頗。

證期局表示，台股大盤指數今年創29年新高，股市為經濟櫥窗，台股因基本面良好、股市殖利率高，且台灣政經環境穩定，吸引外資投入我國股市。目前台股本國投資人占比約六成，本年度台股於農曆年後（2/11）重回萬點，本國投資人之持股市值，自2月份至11月底止增加1.43兆元，同享台股創高之成果。

證期局強調，目前資本市場具備多元化金融商品，投資人除從事股票交易外，亦有期貨、基金等多元選擇，例如：台股基金及台股ETF今年以來截至10月底，台股基金累積報酬率達27.08%、台股ETF累積報酬率達21.35%，故基金投資人亦參與並共享台股上漲的獲利成果；另我國全體勞工共同參與之勞工退休基金，今年以來截至10月底，收益數達3,098.4億元，收益率達9.80%，嘉惠廣大勞工朋友。

證期局指出，企業當年度的經營實績係反映在獲利，故獲利金額之高低實屬關鍵，考量近年整體產業環境受到美中貿易摩擦及國際經濟情勢變化多端等外部因素影響，上市（櫃）公司今年前3季之獲利金額仍居近10年獲利第3高，且近3年同期獲利均全數囊括10年來同期獲利前三高，我國上市（櫃）公司確實表現亮眼，上市（櫃）公司經營者及全體員工之付出打拼，殊值肯定。

面對國際經貿情勢迅速改變，政府適時推出強化產業轉型及改善投資環境之相關方案，金管會也致力於推動多元金融商品、友善交易制度、強化資訊揭露、深化公司治理，以持續提升台股競爭力，而數字會說話，台股今年以來表現確實亮眼，股市成長果實由市場參與者共享，並已帶給國人豐碩成果。

(工商 )