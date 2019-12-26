經濟部加工出口區管理處26日召開入區投資審查會，核准通過5家投資案，投資金額逾新臺幣9千萬元。

加工處表示，本次投資案有2家公司申請進駐高雄軟體園區，1家為從事客製化企業輔導與專案管理軟體開發服務的公司，開發的軟體主要運用於汽車零件製造業品質管理，以雲端架構單一平台設計，有效解決一般人工作業與分散式管理的問題，讓活動的資源、執行、監控及安全獲得有效的管理；另1家公司主要從事船用發電機及主機銷售，其利用資料整合概念，建立船舶用配件種類資料庫，精準媒合客戶所需零組件及維修保養船廠，以達到全方位服務。

另3家公司申請遷入臺中軟體園區，岳揚智控股份有限公司從事自動光學檢查（簡稱AOI）設備產品開發，以AOI機器視覺檢測技術為基礎，運用影像處理技術，及整合深度學習(Deep Learning)的特徵辨識能力，串聯自動控制／探索推論／機器學習等不同層次的人工智慧相關技術，開發具有自主學習能力「AI-AOI智慧型機器視覺檢測設備」，讓生產製程參數自主達最佳化，主要產品包含特殊光學薄膜、顯示面板、手機與平板等外觀瑕疵檢測與尺寸量測等；匯紘顧問有限公司主要從事精實生產導入、國際驗證、6Sigma管理輔導，協助企業進行精實生產、品質改善與申請國際驗證等方面之輔導管理；新智盟管理顧問有限公司主要提供職能培訓、企業內訓規劃、客製化主題課程服務，為企業量身打造合適的專屬課程。

(工商 )