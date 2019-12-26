徐凱希26日上《一袋女王》前提到從九月份開始在北中南部陸續接主持場，例如迎新舞會，十二月到明年一月都有耶誕晚會和公司尾牙，春酒場次也有陸續接洽，「我還蠻意外的，以第一年開始接尾牙就有十幾多場，對於這個成績超級滿意的。」她很感謝《天才衝衝衝》和《凹嗚狼人殺》為她帶來多元的觀眾群，「今年真的很幸運。」

徐凱希第一年接尾牙場數超乎預期，直言非常幸運。(徐凱希本人提供)

她坦言脫離舒適圈後，一開始主持心情非常緊張，很怕會講錯話，「一年下來主持越來越得心應手，能夠勇敢接話，現在是健康自在的感覺。」今年她接的第一場尾牙是跟郎祖筠搭擋主持科技業尾牙場，現場佈置媲美金馬獎令她印象深刻，「尾牙秀其實是員工達人秀，全部以選秀規格進行，主持前都需要了解專業知識、花絮影片等，台下還有評審嚴肅觀看和評分，再加上集團底下有非常多行業別，都要記得一清二楚。」

郎祖筠(左起)和徐凱希搭檔主持尾牙秀。(徐凱希本人提供)

主辦單位曾給她一個臨時英文講稿，背誦之後讓她在台上即興發揮，她開懷大笑說：「謝謝自己以前有專心唸英文。」她娓娓道來就讀小學時沒有英文課程，同學都有額外補習，她上國中時才接觸英語，在語言程度上落後他人一截，「一開始很不喜歡，直到國二遇到好老師，才讓我奮發圖強。」尤其在前東家製作人是韓國人，工作往來都得用英文交談，讓她有良好的環境練習口語能力，但她還是很謙虛地說：「即時口譯還是有難度，事先給稿都很OK的。」

徐凱希謝謝自己曾努力學習英文。(衛視中文台提供)





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