南投縣政府正式公告，109年合歡山雪季交通管制自109年元旦起至3月1日止，為期61天，農曆春節連續假期、星期例假日及228連續假日重點期間均實施交通疏導管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

交通疏導管制期間，若遇下（積）雪時，實施交通管制，未遇下積雪時實施交通疏導，有路面結冰或積雪時，依公路主管單位發布之交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行，另管制時間為下午17時至翌日7時，依實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息會在當日下午15時前確認。

南投縣政府表示，鳶峰停車場自12月1日起進行場域改善工程，為維護遊客安全，封閉該場域，不提供加掛雪鏈、廁所及停車等服務，為避免造成遊客不便，提醒遊客需於昆陽、清境及翠峰等地區提前使用廁所等服務。

仁愛警分局並提醒遊客，前往合歡山賞雪前，請先注意雪季期間交通管制資訊及自身車況與身體健康狀況，備妥保暖物品並有充足睡眠，避免引發高山症或因精神狀況不佳而發生意外。

(中時 )