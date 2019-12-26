七股鹽山又換上萌鼠情侶公仔，在山頂甜蜜放閃，現場還設置愛情椅，讓情人、家人能一起入鏡，留下浪漫紀念照。（莊曜聰攝）

可愛的萌鼠情侶在山頂甜蜜放閃，26日正式亮相，來自北部的旅遊團剛好趕上，開心留影拍照。（莊曜聰攝）

從2015年開始，七股鹽山每年都會趕在農曆春節前，在山頂設置超大型裝置藝術，包括白色招財貓、接著愛神、貓頭鷹、好運企鵝、幸福萌鹿等接力登場，都引起話題也吸引許多遊客前來，今年已經邁入第6年，恰好明年是農曆鼠年，2020諧音又像「愛你愛妳」，因此特別打造一對可愛鼠情侶，26日正式亮相，浪漫破表，想要一睹風采或拍照打卡的民眾可得把握機會。

台鹽公司每年都會替七股鹽山進行2次「美白」工程，其中一次在暑假開始前，另一次則在年底，而且近年來還會在山頂設置巨型公仔，增添話題；台鹽總經理吳旭慧說，裝置藝術每年春節都會吸引近30萬人潮，明年是最有愛情氛圍的2020年，有別以往，是首度挑戰成雙成對的Q版情侶公仔。

這座「愛在鹽山、非你莫屬」的萌鼠情侶公仔高6公尺、寬9公尺，以可愛討喜的親吻姿態呈現，創作者陳坤田笑說，老鼠是生育力很強的動物，結合愛情年主題，希望讓出遊的民眾都能「被閃到」，享受愛情與浪漫，解決一下少子化問題。

搭配巨型公仔亮相，七股鹽山也推出一系列主題活動，進園打卡就送萌鼠造型頭飾，還有情話留言牆教你撩妹技巧、戀愛巴士拍照看板、愛情椅放閃亮點等，內容豐富；另外遊客中心也全新升級，彩繪外牆亮眼，也是新的打卡景點。

(中時 )