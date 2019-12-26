針對中美第一階段經貿協議進度，中國商務部發言人高峰今天表示，正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通，如有進一步消息將及時發布。

中國商務部今天下午舉行每週例行記者會，發言人高峰作上述表示；他還對美國總統川普日前簽署2020國防授權法案指出，其中包含多項針對中國企業的不利條款，中方對此堅決反對。

高峰表示，中方認為，法案有關限制採購中國產品、加嚴對中國企業實施出口管制制裁的規定，是以國家行為干預企業正常經營活動的惡劣例證，與美方宣揚的公平、平等、自由貿易南轅北轍，破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈安全。

他指出，中方敦促美方尊重市場化原則，摒棄政治偏見和零和博弈的陳舊觀念，摘掉有色眼鏡，停止錯誤作法，為兩國企業開展正常的經貿合作創造良好條件。

高峰表示，中方將密切關注國防授權法實施過程中，對中國企業產生的影響，採取一切必要措施保護中國企業合法權益。

(中央社)