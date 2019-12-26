年底進入尾牙旺季，加上今年農曆過年特別早，下個月就準備迎金鼠過好年，網路家庭（8044-tw）旗下PChome商店街看好尾牙與年貨大街的商機，即日起搶先推出「就鼠你最好運-年貨大街」活動，商店街專屬吉祥電子寵物-貓小超強勢回歸報恩，延續雙十一貓糧P幣一起賺，紅利回饋加倍送的精神，PChome商店街超過700萬會員們即日起至1/19，天天可來試手氣，免費抽福袋眾多商品0元帶回家。2020/1/15前只要在站內超過4億件商品中購物，累積滿額就送貓糧，會員帳戶內累積的貓糧可兌換紅包，還可以用來玩轉盤試手氣轉好運，拚整年免運券，好玩有趣又有優惠好康可拿的互動式購物體驗以及實質多重回饋讓大家歡喜過新年。

今年農曆新年-鼠年提早近一個月，PChome商店街因尾牙獎品活動籌備時間緊湊，將年貨大街打造一站式消費優惠活動，無論福委購買尾牙獎品、過年家庭主婦不可或缺的清潔掃除用品、新春年菜預購等，通通下殺5折起，同時結合元旦大家期待拚好運，人人想獲得福袋的文化，推出長達28天的「天天免費拚手氣，0元好禮鼠不盡」抽獎活動，福袋獎項囊括價值上千元的微電腦電磁爐、降噪無線耳機以及智能手錶等好禮，通通免費送。

此外，為了感謝會員對PChome商店街的支持，即日起至1/31期間展開「貓的報恩貓小超發紅包｣活動，會員只要登錄「我的帳戶｣就可獲得貓小超的報恩貓糧外，透過滿額消費也可以獲得貓糧，而且貓小超知道過年期間全民最愛拿紅包與玩博弈遊戲，所以貓糧除了可以兌換紅包，更可以用來玩轉轉樂，有機會轉到一整年份的免運券！福委貓小超今年更帶著牠的好朋友們在FB社群粉專與大家見面，親自奮力闖關玩遊戲幫所有粉絲謀福利拚加碼紅包。

(中時電子報)