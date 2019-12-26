公益音樂家唐旦祥是「唐老師說故事」活動發起人，今年他帶著兩大弟子留德豎笛王詩涵以及大提琴馮榆筑，足跡踏遍台中、台南與高雄，完成24所偏鄉學校巡迴演講活動，不僅為學生帶來美妙樂曲，還視各校需求，協助校方募集物資與經費。
唐旦祥長年用音樂表演從事公益活動，為了讓偏鄉學校認識更多音樂知識，他舉辦「唐老師說故事」活動，帶著王詩涵、馮榆筑四處跑偏鄉學校，藉著逗趣生動故事，讓學生感受音樂之美。
在偏鄉學校跑活動時，唐旦祥常發現許多學校面臨困境，像學甲區逢雨必淹的頂洲國小，正經歷老校舍改建，目前師生上課的環境差，學校樂團甚至得要在半露天的中庭一邊承受太陽的曝曬一邊練習，其他學校的類似情景也很常見。
唐旦祥主動幫忙偏鄉學校募集經費和物資，獲得聲寶集團、首廟天壇等單位捐助，讓這台音樂列車不只為偏鄉學校帶來美妙樂曲，更為帶來許多資源。他表示，希望藉著愛樂人的力量，讓偏鄉學童在學習這條道路上的需求，可以被更多的人來看見。
(中時 )
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