拒絕性別歧視觀念！高雄市政府社會局辦理性別平等宣導種籽社區培力計畫，今年招募社區內大小成員，共同創作性別平等宣導劇，透過參與的過程，讓民眾從個人經驗中，體認到生活大小事都與「性別平等」相關，進而願意改變觀念，翻轉傳統性別刻板印象。

有別於以往的是，今年度參與培訓的社區，將在地文化特色融入劇本創作素材中。以養殖石斑魚為主的永安新港社區，就以養殖漁業當作主題，用「女人開心去捕魚、男人歡喜來顧嬰」的觀念，來翻轉傳統性別刻板印象，讓社區的男人和女人一起討論家事分工。

旗山糖廠社區則以「泥偶人」作為創作題材，將日常生活拍攝成微電影，透過劇中「男尊女卑」的傳統夫妻對話，搭配鄰居之間的討論和安撫，溝通加上換位思考，成功緩解了夫妻之間的緊張關係。用淺顯易懂的方式，讓民眾瞭解到性別平等的重要性，也讓社區內的阿公阿嬤，透過參與的過程，有機會為自我權益發聲。

兩年來計有7個社區完成培訓，分別是旗山南新社區、圓富社區、糖廠社區、阿蓮中路社區、永安新港社區、大寮中庄及後庄社區，社會局將把這7個種籽社區培力經驗帶到各社區，並結合在地資源，激盪出更多有創意的宣導方式。

(中時 )