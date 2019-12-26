十多年來82歲的傅爺爺主要照顧者是82歲的傅奶奶。（介惠基金會提供／林良齊台北傳真）

屏東瑪家鄉排灣族79歲的傅爺爺罹患巴金森氏症等病史多年，長時間臥床導致髖骨兩側有壓瘡，嚴重時會惡化發高燒，需住院進行清創手術，加上體力虛弱無法由口進食，只能以鼻胃管灌食，十多年來傅爺爺的主要照顧者是82歲的傅奶奶，為了隨時看顧著老伴，傅奶奶無論休息或睡覺時間都蜷縮著身子，側躺在客廳沙發椅上。年邁、長期無法好好入眠的傅奶奶身體瘦弱，協助爺爺翻身、換尿布或下床都非常吃力，她僅說「我們是一家人，能照顧一天是一天。」

直到5年前，擁有專業照顧經驗的思詩返鄉，加入介惠居家照顧服務員行列，每周一到周五，協助爺爺身體基本清潔沐浴洗頭、管灌餵食、協助將爺爺從床上抱到輪椅上，在住家周邊逛逛，看看外面風景，也教導傅奶奶一些正確的照顧方式，提醒爺爺用藥的注意事項，思詩的出現，為傅爺爺、奶奶紓解了長年身、心的煎熬困境。

介惠基金會表示，在台灣偏鄉，還有很多像屏東瑪家鄉傅爺爺、傅奶奶這樣老老照顧、無助無奈的弱勢雙老家庭，雖然政府長照政策已推動，但偏鄉地區鮮少有服務組織願意進入，缺乏服務人力，加上青壯年大多外出討生活，無法留在家鄉照顧家人，讓偏鄉的長輩、身障者面對病痛的磨難，無助、無奈。年關，也是他們的難關。

(中時 )