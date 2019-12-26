喝咖啡不聊是非，而是聊政見！國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，跳脫傳統選舉模式，在北大社區街頭擺設一台水藍色行動咖啡車，聘請職業咖啡師駐點沖烹，邀請居民坐下來喝杯咖啡，交流政見與時事，不僅成為左鄰右舍談天好所在，更大幅增加參選曝光度。

市議員林金結深耕土城三峽多年，這次披袍轉戰區域立委，看準北大社區咖啡廳林立，幾乎人手一杯，且退休族居多，特別打造這台行動咖啡車，車身以水藍色妝點，搭配白色帆布，宛如迷你版咖啡門市，擺設競選文宣與參選背景，每日早中晚固定提供免費現磨咖啡，吸引不少居民聞香上門。

林金結說，選舉不必總是聲嘶力竭的造勢，如何讓選民具體認識候選人理念，進而推動落實才是關鍵，他盼以一杯咖啡的香醇，邀集北大居民認識他的政見，從統籌分配款不均、寵物友善空間增設到青年住宅等，透過在地居民雙向交流，廣泛傾聽民意，更有成效也更接地氣。

「口耳相傳人潮熱絡！」賴姓咖啡師介紹，咖啡豆由他獨家調配，口感溫順且較不會心悸，不少居民愛不釋手，響應環保每日自備保溫杯盛裝，尤其耶誕節北大社區街頭點燈，氣氛浪漫又愜意，人潮相當熱絡，每晚製作超過百杯，也和不少周邊商家與居民成了朋友。

(中時 )