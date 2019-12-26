黃塗山的作品：平竹花籃。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

李榮烈的作品：斜天紋花器。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

「心．見竹－南投竹藝博覽會」於26日在南投縣文化園區正式開展，文化局當天同步舉辦開幕儀式，這次展覽空間規劃以竹編窗花和竹編天燈為兩大特色，並邀請竹藝界人間國寶黃塗山、李榮烈大師、涂素英及劉興澤等竹藝家，展出「師、中、青」三代作品，精彩可期。

開幕儀式中，邀請中和國小竹琴隊表演，小朋友敲打竹樂器傳出的聲音，展現高度穿透力，茶會中，利用竹製茶具搭配南投的茶葉，呈現當地的茶葉和竹藝文化，現場更準備多種竹製料理，讓與會來賓擁有視覺、聽覺及味覺的多層次感受。

本次展覽中以「心．見竹」為主題， 是由內在心理層面探索竹工藝之美與創作者的設計理念與精神，並飽覽竹藝結合傳統與現代，以及藝術與生活的美感。展覽空間規劃以竹編窗花和竹編天燈為兩大特色，能讓民眾在不同的時間點，看見不一樣的光影變化，進而激發大眾對影子的認知與想像。

在作品方面，邀請竹藝界人間國寶黃塗山、李榮烈兩位大師、涂素英及劉興澤等竹藝家，展出超過40件以「師、中、青」三代的竹藝作品，呈現竹藝工藝精神的傳承，並徵集新興竹藝家作品，展出充滿創新和特殊的技巧的編織藝術品。

另在28、29日將舉辦「尋找竹跡．假日創藝市集」，結合農業、觀光、旅遊及文化資源等，讓遊客能清楚了解南投文化，現場也安排街頭藝人表演、竹藝講座、DIY體驗活動「竹風車」、「竹索小花籃」。

本展期為即日起至109年1月1日，每日上午9時至下午5時（週一休館）。

(中時 )