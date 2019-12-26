近年，文創產品在大陸吸引廣大的消費者，北京故宮、頤和園陸續推出2020年日曆，以及大陸中華書局推出的《唐詩之美日曆》等等，均頗受消費者喜愛，這些充滿了文藝氣息的日曆，如今成為了民眾的新寵。

前不久，頤和園推出的《頤和園二十四節氣日曆•2020》在網上引起討論，日曆貼心地設計，按照觀賞線路分區，介紹了包括宮廷區、排雲殿佛香閣建築群、昆湖湖區等12條經典路線，並對頤和園內殿、堂、亭、台、樓、閣、橋、寺等園林古建築分別進行詳盡介紹，同時，日曆還結合頤和園中一年四季時間的變遷，全面展現頤和園在二十四個節氣的景觀變化，並用大量攝影作品展現頤和園的園林美景。

北京市頤和園管理處研究室主任趙曉燕表示，此次推出的日曆是以頤和園的風景文化為基礎，它不僅是本日曆，更是介紹頤和園文化知識的百科全書形式的圖冊，從古建、園林、文物等多個方面向讀者傳播頤和園文化知識。

(旺報 )