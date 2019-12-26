立委黃國書（右1）由前行政院長游錫堃（中）陪同掃街拜票。（陳淑芬攝）

台中市立委選舉第六選區選情熱鬧滾滾，尋求連任的民進黨立委國書及國民黨候選人李中兩人競選活動積極較勁，李中競選總部26日有前新北市長朱立倫到場加持；黃國書則由前行政院長、黨籍不分區立委候選人游錫堃陪同掃街拜票。

朱立倫到李中競選總部加油打氣加油，受到民眾的熱情歡迎，現場熱鬧滾滾。朱立倫向鄉親推薦，李中是公認的問政大砲、除弊先鋒，已經擔任5屆的台中市議員，全年無休就像是「7-11」，每天跑遍選區，服務非常踏實支持李中進入立法院，他一定會嚴格監督，並為台中爭取更多的建設。

游錫堃則陪同黃國書到向上市場掃街拜票，市議員江肇國、黃守達也到場助陣，民眾爭相合照，把市場擠得水洩不通。游錫堃表示，黃當過5屆市議員和2屆立委，是深受肯定的優質民代，2020年大選是台灣能否永續發展的關鍵戰役，呼籲選民支持小英總統和黃國書連任，守護台灣的未來。

(中時 )