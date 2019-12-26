農曆春節將至，你家也開始除舊佈新了嗎？不論是過節拜訪親戚表心意的年節禮盒，還是家中必備的人氣家電，神腦通通都準備好了，從2020/01/01至2020/01/31推出年貨大街活動，眾多精選好禮6折起，同時也祭出吸塵器舊換新活動，憑家中舊款吸塵器，至全台神腦門市，選購Dyson吸塵器，最高可享現折萬元優惠，此外，從2020/01/17至2020/1/31天天到神腦生活購物簽到，不只能搶紅包，累積9天再領8,888紅利點數。

神腦因應春節即將到來，祭出五大人氣限量組合，包含Acer Aspire 5 15.6吋輕薄筆電、歌林旋風無油健康氣炸鍋、親朋好友團聚不能錯過的超人氣電玩Nintendo Switch、對抗入冬空汙的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機，以及NORTHERN北方直立式陶瓷遙控電暖器。2020/01/23-2020/01/31過年期間，神腦門市指定商品天天特殺活動，買LG指定電視，再抽電視，優惠眾多。

迎接新年好彩頭，神腦好禮雙重天天送不停！2020/01/01至2020/01/31至全台神腦門市，即可參加限量「鼠年開運金 好禮雙重送」活動，除了抽新春優惠券之外，還有機會獲得88,800紅利點數。2020/01/01全台神腦門市也將同步開賣限量「非你莫鼠‧神福袋」，只要NT$888就有機會獲得日本進口家電、無線耳機等超值商品，還可能成為大獎幸運兒，把iPhone 11帶回家！此外2020/01/17至2020/01/31活動期間，天天至神腦生活購物網站，還能參加「一簽再籤 紅包好運到」活動，累積簽滿9天，再領8,888紅利點數。春節期間，神腦更是天天不打烊。

(中時電子報)