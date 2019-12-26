「家有一老、如有一寶！」台中市從14年前開始設立社區照顧關懷據點，至去年底13年共成立356處據點，平均1年成立27處；市長盧秀燕上任1年新增52處，已達到408處正式突破400大關；社會局強調，市府將持續佈建，提供動靜態健康促進、共餐服務，讓長輩身體健康減輕市民負擔。
社會局指出，因應長照2.0政策，市府規畫社區照顧關懷據點，輔導據點設置C級巷弄長照站，408處據點中有172個據點兼具「C級巷弄站」，提供延緩失能失智服務；讓長輩可在熟悉的社區，獲得多元且連續性服務。
神岡區新庄社區發展協會關懷據點26日揭牌，特邀請特色關懷據點的長輩表演戰鼓！市長盧秀燕與現場阿公、阿嬤們一同看表演、拍手歡呼，還一起表演「手指舞」，帶著長輩做手指健康操，長輩們都好開心，還有位「市長粉絲」阿嬤開心地上前擁抱市長，氣氛溫馨熱鬧。
盧秀燕與各界一起啟動社區照顧關懷據點突破400據點亮燈儀式，強調未來將持續讓據點成長，輔導據點設置C級巷弄長照站，提供長者關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進、預防及延緩失能計畫等服務，實現「富市台中，新好生活」願景。
(中時 )
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