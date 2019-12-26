2020大選進入最後倒數，雖然台北市長柯文哲並未投入此次選舉，但卻仍然話題不斷，如今柯文哲花東後援會會長林冠任又在臉書貼文批民進黨及蔡英文總統，更稱賭爛民進黨賭爛到爆了，要投韓國瑜。

林冠任在臉書貼文表示，跟太太閒聊，對於明年觀光及台灣施政完全沒有信心，在這種情況下草包菜包都投不下去。看到側翼抹柯文哲施政全台最低，已經徹底對民進黨喪失信心，不如一起票投韓國瑜，如果韓國瑜贏了，民進黨罷免韓國瑜，如此就有機會換掉這「2包」了。

林冠任強調，賭爛民進黨賭爛到理智線快斷了，他投韓國瑜要抹的就來。投韓國瑜又怎樣？他就是賭爛，他投韓國瑜賭一個民進黨選後罷免韓國瑜的機會。

「那是民進黨自己的選擇！」林冠任說，現在是我們選擇的機會，既然沒得選擇，就選一個「草包」、「菜包」都有可能下台的機會，他不是選韓國瑜，是選一個賭博，比單純投民進黨蔡英文有意義多了。

林冠任貼文一出，被轉載到PPT引起廣大網友討論，由於林冠任擔任柯文哲花東後援會會長，身分敏感，許多網友說，民眾黨原來挺韓、柯韓一家親，但也有網友說個別言論不代表柯文哲。

對此台灣民眾黨也發出聲明表示，台灣民眾黨在2020選戰中並無總統提名人，作為柔性政黨，無論是黨公職人員亦或是黨員夥伴，我們開放且包容各種聲音，因為民主本就是個說服的過程。

民眾黨強調，選戰進入倒數時刻，台灣民眾黨呼籲3組總統候選人，要再努力提出願景及政見說服台灣人民，讓台灣民眾看見希望。後援會屬於民間自發志工組織，有關於後援會執行長個人臉書發文之內容，民眾黨表示尊重。

(中時 )