上市櫃公司要提名公立大專院校老師出任獨立董事，將增加「管中閔機制」。金管會1月初將公布新的獨立董事設置辦法，同時會發函，增加規定公開發行公司在董事會討論獨董提名名單時，若人選是公立大專院校專任教師，必須先取得學校核准兼任的文件。

證期局表示，一般獨董受理提名名單必須在停止過戶日前公告，而停過日是股東常會前60天，名單公告10天，也就是各上市櫃公司最晚必須在股東常會開會前51天取得學校同意書，否則不得提名此獨董。

金管會強調，這並不是管中閔條款，因為並沒有訂在「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」條文中，而是以函定方式解釋提名時應附的文件。

先前台灣大哥大提名台灣大學校長管中閔出任獨董，外界質疑管中閔在外兼職，卻未事先取得台大同意函，是違反法規，但此解釋引發外界諸多爭議，因此政府事後補增管中閔案例的相關規定。

金管會表示，教育部在今年就已先函知各國立大專院校，其專任教師兼職有涉及提名選任過程時，要先取得學校核准，才能去參與提名選任，金管會只是比照教育部增加相關獨董提名時應附文件。

(工商 )