再過一個月就是農曆新年了，每年新春期間都是國人出國的旺季，近期新台幣升升不息，許多國銀紛紛提供換匯優惠，滿足民眾新春出國的外幣需求，台新銀行也推出限時換匯，2019年12月31日、2020年1月10日及1月20日共三天，提供美元現鈔與即期匯率各優惠10分、4分的超殺減分。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，該行在7月推出每週三限時換匯優惠，期間換匯人數、金額與去年同期相較皆成長超過1倍。特別是數位通路換匯交易量佔比已逾七成，金額也持續攀升。調查數據顯示，多數民眾期待換匯優惠，因此決定春節前再推限時搶匯，並透過多元管道滿足更多民眾換匯需求。

盛季瑩指出，外幣已是民眾資產布局的重要工具之一，由於美國經濟穩定發展與金融市場表現強勁，美元應可作為中長期投資部位的核心配置。此外因中美雙方已預計在2020年1月初簽署第一階段貿易協議，預料人民幣將有止貶回升機會，民眾也可逢低配置人民幣資產。

至於領到年終獎金的理財運用，盛季瑩建議，除可搭配銀行推出的搶匯優惠兌換出國所需資金，或進行外幣資產配置外，也可比較各家銀行推出的優惠存款賺取穩定收益。例如該行2020年2月底推出的「美利升活外幣活存專案」，主打是目前市場最優惠的外幣活存，新資金可獲5個月美元及人民幣專案年息2.5％，規定3,000美元或人民幣1,000元即可承作，且中途有資金需求還可隨時提領，保持資金調度的靈活性。

(工商 )