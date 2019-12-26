外貿協會董事長黃志芳26日表示，大陸市場占台灣出口比重約40%，是台灣重要的市場，明年貿協將因應當地市場趨勢與政策發展，持續鎖定大陸內需商機，從專業展團、博覽會、品牌推廣到通路行銷，以多元方式深耕當地市場。

黃志芳指出，雖然受到中美貿易戰影響，大陸經濟形勢不是很好，經濟處於下行階段並尋求產業結構轉型，短期陣痛難免。貿協也注意到，大陸現在積極希望提高城市化比重，提高服務業在GDP占比，希望促進消費並擴大內需，大陸應用這些經濟再平衡的手段，在未來會創造很多商機，這是我們不能忽視的。

黃志芳強調，作為世界第二大經濟體，最重要的是大陸人均GDP現在正在邁入一萬美元關卡，這個經濟體裡面有四億人被列為中等收入群眾，它所形成的市場是全球都不可忽視的。

黃志芳指出，近年來大陸頒布多項綠能及環保政策，明年貿協將籌組綠能環保專家團隊，以工業及服務業跨業整合模式，導入環境物聯網技術，開發當地綠色商機。此外，貿協明年也將擴大邀請大陸國際採購辦公室（IPO）來台採購，協助台商掌握美中貿易戰轉單商機。

(旺報 )