大陸非洲豬瘟疫情爆發以來，已撲殺境內上百萬頭豬隻，損失慘重的豬農只得改養雞另謀生路，但卻因市場大量雞肉供過於求，導致雞肉產地價慘崩，豬農再受重創，辛苦一輩子的心血全泡湯。

南華早報報導，大陸去年8月爆發非洲豬瘟後，豬肉價格飆漲超過1倍，當地民眾吃不起豬肉，紛紛改吃雞肉。數據顯示，從6月至11月，雞肉價格漲了23%，雞蛋價格也大漲29%。但因豬農看好雞肉市場的潛力，也轉行當雞農，新雞農暴增，致生產過剩，拖累產地價格殺到谷底。

廣東的陳姓雞農表示，雞肉零售價確實有上漲，原以為可以發大財，沒想到中間批發商謀取暴利，卻害他們被剝削，雞農們苦不堪言。

養雞超過10年的陳姓雞農指出，許多豬農改行養雞，缺乏養殖經驗，生產的雞肉品質差，只好低價賣掉。養雞市場已變成割喉戰，目前的雞肉價格比禽流感時還低。

另一名豬農談到自己的慘痛經歷，去年他養的豬死了1/3，慘賠人民幣40萬元（約台幣172萬元），轉行養雞後，又虧了20萬元人民幣，畢生積蓄都付諸流水。他無奈地說，想回頭養豬，但錢都沒了，無法從頭來過。

(中時電子報)