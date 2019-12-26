被譽為「現代水墨之父」，劉國松來台70年的特展，創紀錄地除了哈佛藝術館所藏〈寒山雪霽〉，其餘展品均為台灣收藏家及藝術機構借展；亦是首次展出劉國松與名家李鑄晉、蘇立文、朱德群、余光中、吳冠中等人的往來信件，對劉國松而言，這是一次對台灣的感激之展。

回顧自己童年，「父親在抗戰時被日本人打死，被抄家，自小被同學欺負，頭上還有3個被石頭砸的疤……」但劉國松對生命卻更多的是感謝，他自認一生「最幸福的時光就是在台灣」藉著此次展覽也是謝謝創作歷程中台灣藏家、友人、貴人的鼓勵，而此次特展也因為許多作品是由私人藏家珍藏，首次公開展覽。

劉國松的兩幅巨幅長卷，一是〈香江歲月〉，一是〈喜馬拉雅的四季〉此次均難得展出。〈香江歲月〉原是受香港藏家邀畫而作，自2012年畫到2016年，是劉國松創作時間最長的一幅作品，也是他首次畫輪船、高樓，他自言「過去不畫人物，不畫建築，但畫香港海景，不畫高樓完全不對啊！」此畫後由台灣藏家於拍場購得，首次公開展覽。

另一長卷〈喜馬拉雅的四季〉，則是將山景的四季畫在同一張長卷上，劉國松表示：「傳統的畫法是分成四條幅，但自己創新地畫在同一張上。」為了想畫雪山，劉國松高齡70時還特別要求登珠穆朗瑪峰，雖然被要求在山上最多只能待半小時，不料他看雪山的光影、雲的變化看得望我，回神已是2個半小時，下山後左耳聽力受損，但他卻說「不後悔，值。」

(旺報 )