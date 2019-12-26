侯友宜和長輩一起調理適合長輩吞嚥的金牛角。（許哲瑗攝）

侯友宜和長輩一起測試膝力。（許哲瑗攝）

長輩手作藍染送侯友宜。（許哲瑗攝）

新北市第45家三峽佳醫公共托老中心26日開幕，結合當地的人文特色和醫療科技，提供在地長輩健康促進，與延緩失智失能的場域，新北市長侯友宜揭牌表示，長輩只要走出來，就是健康的開始，新北市的目標是成立60家公共托老中心，謝謝社會局共成立45家，未來的15家將由衛生局接棒繼續努力。

啟用儀式由侯友宜、社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋、新北市議員彭成龍、林金結、蘇泓欽、立委吳琪銘、三峽區長陳文俊等共襄盛舉，三峽區公所安排藍染老師教長輩藍染，侯友宜也一起試做，長輩獻上用藍染手作的「牽起長輩厚日子」，讓侯友宜直呼「要掛在辦公室！」

侯友宜表示，新北市截至11月底， 65歲以上老人已達57萬4714人，佔全市人口14.31％。市府積極推動公共托老中心、老人共餐、動健康、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學等，盼促進長輩健康，預防失智失能。

侯友宜說，公共托老中心的日間照顧，讓失智失能的長輩白天可以就近托老，子女安心上班，附設的銀髮俱樂部讓社區的健康長輩參與活動，「長輩只要走出來，就是健康的開始！」過去托老中心由社會局成立，年底所有公共托老中心將移撥給衛生局管理，未來15家也要由衛生局繼續建立。

財團法人佳醫健康基金會董事長蘇秀鑾表示，日照服務對象除失能者外，也運用Longgood 銀髮族體適能運動軟體、KneeHow(你好)智慧膝力環訓練，另考量長輩的飲食特性，將以「愈膳廚房愛料理」來做飲食調整，例如長輩想吃湯圓，但怕糯米消化不良，因此加入酵素等調配，可以滿足長輩的食慾，也有助消化吸收。

(中時 )