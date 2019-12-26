玉山銀行宣布自2020年1月1日起全面調薪，全年平均調薪幅度超過8％，其中基層同仁更達10％以上。玉山銀行表示，人才是企業及國家競爭力的先行指標，也是關鍵指標。在長期獲利成長的支持下，為了感謝全體主管同仁的付出與努力，以及鼓勵同仁持續深耕專業、學習成長，共創更好的綜合績效，

在1月1日的第一波調薪中，主要聚焦基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪的金額，基層同仁每個月本薪提高3,000元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升4.6％，基層同仁平均提升6.4％。

在4月1日後，加計第1季經理人、中階主管及同仁的晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過8％，基層同仁平均薪資將提升達10％以上。

除了有形的薪資外，玉山非常重視人才長期的培育與發展，提供完整的教育訓練、多元的職涯發展、優質的工作環境、良好的員工福利以及寬廣的發展舞台，讓玉山人都可以用自己的雙手彩繪自己的未來，與志同道合的夥伴一起為理想而奮鬥，成就精彩豐富的人生。

(中時 )