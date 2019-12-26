「在1964年之前，我的人生被打壓得體無完膚。」詩人余光中、美國愛荷華大學中國美術史教授李鑄晉的相知，讓劉國松奠下「現代水墨之父」的名聲，也至此讓華人的現代水墨站上世界舞台。今年逢劉國松來台70年，又逢人類登月50年，均是對劉國松而言別具意義的創作里程碑，近日其大規模個展《奔．月》於高雄市立美術館跨年展出，亦可視為台灣美術發展的回顧展。
劉國松於1964年創作的〈寒山雪霽〉，當年赴美展覽後便一直留在美國，現由哈佛藝術博物館收藏，此次作為《奔．月》的第一幅作品，是50年後首度回台展出，堪稱此展的序曲，說起此畫所開啟的新里程，劉國松表示，當時李鑄晉來台，在余光中「這次不看會後悔」的百般遊說下，原本只願給15分鐘的時間，不料「不進來畫室看到這幅剛畫好還在板上的畫就楞住，一聊就聊了1個半小時。」而後替劉國松申請了洛克菲勒基金會的贊助，給了1年的環球旅遊資助，由此劉國松受到美國許多博物館邀展，並受到《紐約時報》的好評。
「後來李鑄晉私下透露，當年不想來看我的畫，因為有人說『你的畫，畫得一塌糊塗！』」劉國松笑稱，1967年赴美巡展後，1968年回台就得了十大傑出青年，罵自己的人也少了，而他仍堅持水墨畫不能只走過去文人畫的路，必須從傳統出發而改革，「當時我就說，當代水墨畫就是本土繪畫，而當代水墨進而影響了韓國、日本、大陸，最早是台灣發展出來的。」
繪畫啟蒙便深受「一切的藝術來自於生活」的影響，劉國松也是少數受美國阿波羅號登月感動進而發展出《太空系列》作品的藝術家，在如今登月50周年看來別具意義，他表示當時第一次看到地球的照片，「傳統說天圓地方，但科學證明了地不是方的，整個時代進入太空時代，畫家不可能沒感受。」而近日哈佛大學教授汪悅進主導，CAMLab製作的劉國松史詩藝術片《奔．月》中，請劉國松的女兒劉令徽解讀，可推敲出劉國松當年被地球的照片觸動，與自小與母親分離，對家鄉的想念不脫關係。
不僅60年代即對人類登月表達興趣，此次個展也由黃心健、張文杰導演製作了〈宇由何許〉VR影片，高美館館長李玉玲指出，劉國松也對VR的高接受度並投入興趣，可看出他由傳統入手卻不拘傳統，接軌時代的創作軌跡。劉國松也表示，自己對太空發展始終念念不忘，在水拓系列也曾結合太空題材創作，此展的最後一幅畫《黑洞》，正是他今年新作，向人類首次拍到黑洞致意。
(旺報 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。