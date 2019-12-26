劉國松於1964年創作的現代水墨作品〈寒山雪霽〉睽違50年後首度回台展出。（高美館提供／李怡芸台北傳真）

劉國松為少數關注人類登月事件並以創作記錄下對此事感動的前輩藝術家。（高美館提供／李怡芸台北傳真）

「在1964年之前，我的人生被打壓得體無完膚。」詩人余光中、美國愛荷華大學中國美術史教授李鑄晉的相知，讓劉國松奠下「現代水墨之父」的名聲，也至此讓華人的現代水墨站上世界舞台。今年逢劉國松來台70年，又逢人類登月50年，均是對劉國松而言別具意義的創作里程碑，近日其大規模個展《奔．月》於高雄市立美術館跨年展出，亦可視為台灣美術發展的回顧展。

劉國松於1964年創作的〈寒山雪霽〉，當年赴美展覽後便一直留在美國，現由哈佛藝術博物館收藏，此次作為《奔．月》的第一幅作品，是50年後首度回台展出，堪稱此展的序曲，說起此畫所開啟的新里程，劉國松表示，當時李鑄晉來台，在余光中「這次不看會後悔」的百般遊說下，原本只願給15分鐘的時間，不料「不進來畫室看到這幅剛畫好還在板上的畫就楞住，一聊就聊了1個半小時。」而後替劉國松申請了洛克菲勒基金會的贊助，給了1年的環球旅遊資助，由此劉國松受到美國許多博物館邀展，並受到《紐約時報》的好評。

「後來李鑄晉私下透露，當年不想來看我的畫，因為有人說『你的畫，畫得一塌糊塗！』」劉國松笑稱，1967年赴美巡展後，1968年回台就得了十大傑出青年，罵自己的人也少了，而他仍堅持水墨畫不能只走過去文人畫的路，必須從傳統出發而改革，「當時我就說，當代水墨畫就是本土繪畫，而當代水墨進而影響了韓國、日本、大陸，最早是台灣發展出來的。」

繪畫啟蒙便深受「一切的藝術來自於生活」的影響，劉國松也是少數受美國阿波羅號登月感動進而發展出《太空系列》作品的藝術家，在如今登月50周年看來別具意義，他表示當時第一次看到地球的照片，「傳統說天圓地方，但科學證明了地不是方的，整個時代進入太空時代，畫家不可能沒感受。」而近日哈佛大學教授汪悅進主導，CAMLab製作的劉國松史詩藝術片《奔．月》中，請劉國松的女兒劉令徽解讀，可推敲出劉國松當年被地球的照片觸動，與自小與母親分離，對家鄉的想念不脫關係。

不僅60年代即對人類登月表達興趣，此次個展也由黃心健、張文杰導演製作了〈宇由何許〉VR影片，高美館館長李玉玲指出，劉國松也對VR的高接受度並投入興趣，可看出他由傳統入手卻不拘傳統，接軌時代的創作軌跡。劉國松也表示，自己對太空發展始終念念不忘，在水拓系列也曾結合太空題材創作，此展的最後一幅畫《黑洞》，正是他今年新作，向人類首次拍到黑洞致意。

(旺報 )