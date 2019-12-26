在錢母圖騰上使用兩隻庚子鼠各抱如意和元寶，意寓「花開富貴百福興」。（廖志晃攝）

豬年是最尾，有豐收之意，今年便以「金豬入門百福來，好事發生鼠來寶」為主題。（廖志晃攝）

紫南宮歡迎民眾元旦9點以前來排隊，索取招財錢母或求發財金。（廖志晃攝）

紫南宮將於鼠年首發好運錢母，今年在錢母上以「好事發生鼠來寶」作為鼠年的好兆頭，希望信眾們不管做甚麼事情都能心想事成，領取活動將於 31 日早上8點開放排隊，只要元旦當天9 點前排入，都可獲得鼠年（銀）錢母一枚。

紫南宮表示，鼠年為 12 生肖之首， 象徵首航元年，有啟始的意思， 豬年是最尾，有豐收之意，今年便以「金豬入門百福來，好事發生鼠來寶」為主題，也就是延續去年福來，今年則是鼠來寶，希望信眾們能接續好運氣。

今年在錢母上以「好事發生鼠來寶」作為鼠年的好兆頭，圖騰上使用兩隻庚子鼠各抱如意和元寶，再環抱一個鑲有福字的大葫蘆，其代表是吸納百福的意思，綴以滿地花生和一朵綻放的花朵，意寓「花開富貴百福興」，並祝福信眾吉祥如意「鼠」於您。

紫南宮主委莊秋安說，錢母會在元旦當天開始發放，但是31日8點就可以來排隊，截止排隊時間為元旦9點以前，只要在此之前來排隊，都一定可以拿到紫南宮的招財錢母一枚，其代表好事發生，得到好運，不管想做甚麼事情，只要努力都能心想事成。

(中時 )