人美心也美！百悅庄月子中心董事長謝金靜說，基於從事生育產業，對於生命的關懷，兒童是國家未來的主人翁，需要社會大眾一同關心。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市百悅庄月子中心26日發起「企業公益聯名紅包」活動，獲民間企業共襄盛舉，紛紛認購印刷年節紅包，共募集善款逾35萬元將捐給慈馨兒少之家。百悅庄月子中心董事長謝金靜說，因從事生育產業，基於對生命的關懷，且兒童是國家未來的主人翁，呼籲社會大眾一同關心。

謝金靜說，每年農曆過年前，到慈馨兒少之家捐款及捐贈物資，因發現兒少之家有販售小朋友們繪製的紅包袋，這些紅包袋的圖案，都是由小朋友自己設計，她當場承諾要幫他們義賣紅包袋，一方面為兒少之家募款，另一方面也肯定小朋友的作品。

據了解，慈馨兒少之家目前保護安置，45位因家庭變故的兒童及青少年，透過專業照顧來培養孩子獨立自主能力，讓失依的孩子，重新找到自我生命價值與自信，未來將順利銜接、適應社會。

今年台中市百悅庄月子中心發起「企業公益聯名紅包」活動，獲得華悅健康、工商建研會33期同學、台電公司、妙伶國際、聞鼎國際、喜柿資產管理、緯豐營造、德奧國際、泡泡糖定製影像等公司熱烈響應。百悅庄會員今年耶誕晚會現場，提供慈馨聯名紅包義賣，相當有意義。

(中時 )