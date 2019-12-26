由《Wecare高雄》等團體發起的罷韓連署，今(26)日向中選會遞交3萬份罷韓提議書進入實質罷韓程序。發起人之一尹立指稱，唯有罷免韓國瑜才能挽救高雄。網友對尹立論點給了一個建議：「尹立，你們在2029/1/11總統大選時，要那群傻蛋把韓國瑜趕到總統府去，問題不就解決了」。

據《中央社》報導，「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，上午赴中選會送交第一階段罷韓提議書。依選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800多份提議書，但提案單位送交3萬份，以備有不符規定被剔除者。

國民黨總統候選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋對罷韓活動表示，根據選罷法第75條規定，公職人員就職未滿一年不得罷免，也就是說就職滿一年才能啟動罷免程序。第一階段的提議書也是要在啟動罷免程序後才能進行，第二階段的連署也是要在第一階段被驗證超過符合選舉人資格的人數後才能啟動，但現在罷韓團體的提議書或連署書都是在不符合法規，就職滿一年才能啟動罷免程序前所做的。

不過，中選會表示，罷免提議的送件，需在該公職人員就職滿1年後提出，至於第一階段罷免連署的期間，法律並無規定，對第一階段罷免連署形同開了方便門。

罷韓活動四個主要發起人雖沒半個民進黨員，但綠營側翼團體、民進黨市議員相互唱和，企圖昭然若揭。網友對此議論紛紛：「民進黨的爛招，一招接一招。就是要選到贏」、「罷韓發起人尹立就是高雄前文化部長」、「大哥及3個小弟的組合，只有好笑，正當性不足」、「伊立這批專業綠衛兵，幫着民進黨，幫着大菊為重，不務正業」；更絕的是有人建議尹立「把韓國瑜趕到總統府去，問題不就解決了」，尹立聽了恐要昏倒了。

(中時電子報)