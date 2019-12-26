金遠東旅行社發送給首航旅客貼有江原航空logo的茶飲。圖：業者提供

到江原道滑雪，是許多年輕人的的最愛。圖：張佩芬

江原道的韓國美食，非常合台灣人口味。圖：張佩芬

南韓江原航空的台北-江原道襄陽直飛航線，首航班機26日中午飛抵桃園機場，機場派出消防車灑水迎接，江原航空執行長趙成吉、該行台灣區總代理金遠東旅行社董事長陶世龍與桃園機場公司副總經理但昭璧在候機室共同剪綵慶祝。江原航空預計明年3月增飛台中與高雄，台中預定每周4班，高雄每周3班，各航線都是以全新737-800客機飛行。

江原航空是以南韓江原道襄陽機場為基地的航空公司，11月開闢襄陽至濟州島國內航線，規劃在2年內接收5架客機，開闢包括桃園、越南河內、香港、泰國曼谷等航點。

江原航空26日以波音737-800型客機首航桃園機場，搭載161名旅客前往襄陽。首航後規劃每天1班直飛往返襄陽與桃園，並計畫於明年1月底，開闢襄陽往返台中、高雄直飛航線，吸引台灣旅客前往江原道旅遊。

江原航空執行長趙成吉表示，目前台灣與南韓間的航班數非常多。江原航空選擇台灣人沒有那麼熟悉的江原道開闢航線，希望增加台灣旅客去南韓旅遊的新選擇，不再只有前往一些熟悉的大城市。也希望透過江原航空的直飛航班，讓台灣人看到江原道的美麗景緻。

江原道位於首爾東側，主要城市包括春川、束草、江陵等，2018年舉行平昌冬季奧運，提升了國際知名度。江原道擁有相當豐富的旅遊資源，四季分明的自然景觀讓多部知名韓劇包括「太陽的後裔」、「鬼怪」、「冬季戀歌」等紛紛前往拍攝取景，並擁有多座國際規格滑雪場及度假村。韓國江原道政府目前更全力協助拓展觀光產業，針對一年四季都有特別的活動規劃，春天賞櫻、夏天水上活動、秋天賞楓、冬天滑雪及冰釣，提供旅客們旅遊新選擇。

實際上江原道旅遊資源相當豐富，經過去年平昌冬季奧運，各項建設更加周全，旅客可親炙多個著名韓劇的拍攝景點，不論滑雪、雪嶽山賞雪、安木巷喝咖啡賞海景、玩奧運新興的冰壺競賽，參拜臨海優美的落山寺，到高誠統一展望台眺望北韓，或是在非武裝地區博物館（DMZ）一窺韓戰秘辛，豐富多樣。

當地的美食，包括人蔘雞、明太魚湯、牛肉清湯、銅盤烤肉、橡子凍等都超合台灣人口味，尤其是在冬季，熱騰騰的各式燉湯，讓旅客暖胃舒心。

江原道廳航空海運課課長尹根相表示，為了吸引自由行旅客，外籍旅客在江原道的春川與江陵市，憑護照搭乘外就可以3小時2萬韓圜，約新台幣520元的價格搭乘計程車，原價則需6萬韓圜，差價由江原道政府買單，這項優惠考慮擴大到其他城市；另在機場與市區間提供免費接送。

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