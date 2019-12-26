迎接2020金鼠年到來，渣打國際商業銀行特別準備象徵新年好彩頭的「發財水」致贈客戶，限量16,888瓶發財水自即日起於全台渣打銀行各分行發送，希望客戶在新的一年沾沾財氣，鼠來寶好運到。

渣打銀行財富管理處即將於2020 年1月起，陸續舉辦多場投資展望及新春開運保險專題講座，提供客戶最新全球市場趨勢，發掘投資獲利的契機。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問。渣打銀行金鼠年限量版發財水，特別以討喜貴氣的金色調為包裝，限時限量16,888瓶，凡渣打銀行客戶蒞臨分行進行保單健檢或理財諮詢，即有機會獲得金鼠年限量版發財水。

除了開運招財小物之外，陳太齡也建議民眾利用新的一年開始之際，採取實際行動，重新檢視資產配置組合以及保障方案，尤其即將進入年終獎金發放季節，透過完整的資產配置規劃，就能更有效善用額外的獎金收入。尤其全球金融市場面臨貿易衝突導致成長逐漸趨緩的重大挑戰，但另一方面各國貨幣、財政刺激措施提供了支持，藉由渣打銀行的專業諮詢與分析，協助投資人更穩健迎接2020年。

(中時 )