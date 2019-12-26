ATM也會LINE了！中國信託商業銀行將LINE個人化服務延伸至ATM自動櫃員機，全臺首創的「ATM個人化服務」於本週一上線，推出「交易即時LINE通知」、「酷碰LINE隨選隨用」、「點數LINE隨時查」三大貼心功能，滿足用戶不同需求。

中信銀行發現，過去民眾使用ATM時常因為趕時間或後方排隊人潮，不便仔細瀏覽、兌換優惠酷碰，若有多個銀行帳戶，ATM交易點數分散亦不利參加活動抽獎。中信銀行針對民眾痛點，開發「自動櫃員機串接社群媒體之金融服務系統」並取得新型專利，將此系統運用於中信銀行LINE官方帳號「ATM個人化服務」，除了中信銀行客戶，使用其他銀行帳戶的民眾亦可申請，並能綁定多個帳戶，輕鬆享有三大功能。

首先，用戶於中信銀行ATM以金融卡進行新臺幣提領或轉帳交易，交易後會立即收到LINE通知訊息，安心掌握交易資訊。完成交易後，中信銀行提供的近百種優惠酷碰券，用戶不需當場於ATM選取，可在LINE瀏覧、兌換並隨時查詢，至店家出示LINE電子酷碰即可使用，不必擔心忘記攜帶或紙張模糊無法辨識。此外，ATM點數可於LINE即時查詢，還能把不同銀行帳戶的點數集中累計，增加抽獎機會，輕鬆享好禮。

歡慶中信銀行LINE官方帳號「ATM個人化服務」上線，用戶明年2月14日前完成啟用，可獲得網路商城購物金500元，綁定其他銀行帳戶再加贈LINE POINTS 5點。

(中時 )