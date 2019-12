2019年即將告終,回顧過去一年,時尚圈「老佛爺」卡爾拉格斐、諾貝爾文學獎得主童妮.摩里森、辛巴威強人穆加比相繼告別人世。以下是法新社整理今年辭世的名人:

● 1月

--21日:英格蘭足球超級聯賽卡地夫市隊(Cardiff City)的阿根廷籍前鋒沙拉(Emiliano Sala)搭機飛越英吉利海峽時墜機身亡,得年28歲。

--26日:法國電影配樂大師、曾獲3座奧斯卡獎的米榭李葛蘭(Michel Legrand)86歲辭世。1983年電影「楊朵」(Yentl)配樂是他的經典之作。

● 2月

--7日:英國老牌演員、曾3度榮獲金球獎的亞伯芬尼(Albert Finney)辭世,享壽82歲。他在「永不妥協」(Erin Brockovich)中演出也讓他入圍奧斯卡獎最佳男配角。

--7日:美國史上任職最長的國會議員、密西根州民主黨前眾議員丁格爾(John Dingell)過世,享耆壽92歲。他1955年接替逝世父親的席次,並於2015年結束長達59年的眾議員生涯。

--16日:瑞士演員布魯諾甘茲(Bruno Ganz)罹癌病逝,享壽77歲。他以2004年電影「帝國毀滅」(Downfall)精湛演出希特勒(Adolf Hitler)最為人所知。

--19日:時裝界傳奇人物、長期擔任香奈兒(Chanel)藝術總監的卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)逝世,享壽85歲。

--21日:美國老牌著名導演史丹利杜寧(Stanley Donen)去世,享耆壽94歲。他生前曾執導好萊塢經典之作、1952年電影「萬花嬉春」(Singin' in the Rain)。

--28日:德裔美國籍作曲家兼指揮安德烈普列文(Andre Previn)逝世,享壽89歲。他曾獲得10座葛萊美獎、4座奧斯卡獎。

● 3月

--4日:美國男星路克派瑞(Luke Perry)嚴重中風病逝,享年52歲。他演出的青春校園劇「飛越比佛利」(Beverly Hills,90210)在1990年代風靡一時。

--4日:英國電音天團「超凡」(The Prodigy)主唱齊斯佛林特(Keith Flint)被發現陳屍家中,享年49歲。

--29日:法國新浪潮導演安妮華達(Agnes Varda)辭世,享壽90歲。她2015年榮獲坎城影展最大獎棕櫚獎(Palme d'Or),成為第一位獲得這個令人豔羨獎項的女導演。

● 4月

--11日:以代表作「魯邦三世」聞名的日本漫畫家Monkey Punch(本名加藤一彥)因肺炎過世,享壽81歲。

--17日:69歲的秘魯前總統賈西亞(Alan Garcia)被控受賄。警察準備逮捕他時,否認指控的賈西亞朝頭部開槍自盡身亡。

--30日:影史不朽科幻經典「星際大戰」(Star Wars)中,飾演韓索羅搭檔「秋巴卡」的美籍男星梅休(Peter Mayhew)因心臟病過世,享壽74歲。

● 5月

--13日:1950、60年代美國藝壇老牌影歌雙棲明星桃樂絲黛(Doris Day)辭世,享耆壽97歲。

--16日:華裔美籍建築師貝聿銘辭世,享嵩壽102歲。貝聿銘被譽為「現代主義建築最後大師」,巴黎羅浮宮金字塔是他最為人熟知的作品之一。

--20日:3屆一級方程式(F1)世界冠軍、奧地利賽車手尼基勞達(Niki Lauda),在接受肺部移植8個月後與世長辭,享壽70歲。

--22日:英國童書繪本作家茱迪斯.柯爾(Judith Kerr)逝世,享耆壽95歲。她1968年出版的「來喝下午茶的老虎」(The Tiger Who Came To Tea)是全球兒童文學經典著作。

● 6月

--15日:義大利電影和歌劇導演法蘭柯齊費里尼(Franco Zeffirelli)逝世,享壽96歲。

--17日:67歲的埃及伊斯蘭主義前總統穆希(Mohamed Morsi)在獄中辭世。穆希生前統治埃及僅1年,期間引發諸多爭議,2013年遭推翻下台。

--17日:美國社交名流葛洛瑞亞.范德比(Gloria Vanderbilt)過世,享耆壽95歲。她曾是鐵路、船運巨擘范德比企業女繼承人,美國有線電視新聞網(CNN)名主播安德森古柏(Anderson Cooper)是她的兒子。

● 7月

--6日:巴莎諾瓦(bossa nova)音樂先驅、巴西音樂人喬安吉巴托(Joao Gilberto)辭世,享壽88歲。

--17日:義大利偵探作家、小說角色西西里警探蒙塔巴諾(Salvo Montalbano)的創作者卡米雷利(Andrea Camilleri)與世長辭,享耆壽93歲。

--22日:前中國國務院總理李鵬辭世,享壽90歲。李鵬生前曾主張強硬鎮壓1989年民運。

--25日:突尼西亞總統艾塞布西(Beji Caid Essebsi)在第一任期結束前辭世,享壽92歲。艾塞布西逝世時是全球年紀最長的總統。

--31日:百老匯最具盛名的導演兼製作人哈洛德‧普林斯(Harold Prince)與病魔短暫搏鬥後與世長辭,享耆壽91歲。他曾執導過百老匯知名音樂劇「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)等經典作品,還拿過21次東尼獎,締造紀錄。

● 8月

--5日:諾貝爾文學獎首位非裔美籍得主童妮.摩里森(Toni Morrison)辭世,享壽88歲。

--10日:66歲美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)被控性販運少女等罪名等待審判,在獄中上吊輕生。

--16日:美國1969年經典公路電影「逍遙騎士」(Easy Rider)主角之一的彼得方達(Peter Fonda)因肺癌病逝,享壽79歲。

● 9月

--3日:德國攝影師林堡(Peter Lindbergh)辭世,享壽74歲。林堡曾讓娜歐蜜坎貝爾(Naomi Campbell)、辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)等超級名模走紅。

--6日:辛巴威前專制領袖穆加比(Robert Mugabe)辭世,享壽95歲。穆加比在掌權37年後,於2017年遭軍方推翻。

--15日:1980年代美國新浪潮搖滾樂團「汽車合唱團」(The Cars)風格獨樹一幟的主唱兼歌曲作家里奇奧卡塞克(Ric Ocasek)辭世,享壽75歲。

--19日:突尼西亞前總統班阿里(Zine El Abidine Ben Ali)在沙烏地阿拉伯流亡期間辭世,享壽83歲。班阿里是在2011年阿拉伯之春(Arab Spring)反抗運動中首位被推翻的領導人。

--26日:法國前總統席哈克(Jacques Chirac)過世,享壽86歲。席哈克曾於1995至2007年間擔任法國總統。

--30日:世界知名的美國歌劇演唱家潔西諾曼(Jessye Norman)於醫院辭世,享壽74歲。

● 10月

--11日:1965年成為人類史上太空漫步第一人的前蘇聯太空人里奧諾夫(Alexei Leonov),在長期對抗病魔後於醫院過世,享壽85歲。

--17日:美國民主黨籍聯邦眾議員康明茲(Elijah Cummings)逝世,享壽68歲。康明茲是第一位在美國國會大廈供人瞻仰的非裔議員。

--26日:激進組織伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi),在敘利亞遭美國特種部隊突襲期間自我引爆身亡。巴格達迪死時年約40多歲。

● 11月

--30日:出身拉脫維亞的知名指揮家楊頌斯(Mariss Jansons)因急性心臟衰竭在俄羅斯聖彼得堡家中逝世,享壽76歲。

● 12月

--8日:美國聯邦準備理事會前主席伏克爾(Paul Volcker)辭世,享壽92歲。

--14日:出身丹麥的法國女演員、法國新浪潮導演尚盧高達(Jean-Luc Godard)的繆思女神安娜卡麗娜(Anna Karina)罹癌辭世,享壽79歲。

--19日:法國女星克勞汀奧格爾(Claudine Auger)逝世,享壽78歲。她最為國際觀眾熟知的作品,是1965年詹姆士龐德(James Bond)007系列電影「霹靂彈」(Thunderball)。

--21日:法國著名時裝設計師溫加羅(Emanuel Ungaro)逝世,享壽86歲。

--23日:阿爾及利亞陸軍參謀長薩拉(Ahmed Gaid Salah)死於心臟病發,享壽79歲。今年4月,掌權20年的前總統包特夫里卡(Abdelaziz Bouteflika)被迫請辭下台後,薩拉就成為阿爾及利亞的實質掌權者。

