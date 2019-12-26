光復高中進攻端打得順暢，擊敗泰山高中，收下複賽第2勝。（影片嵌入自FOX體育台臉書粉專）

108學年HBL高中籃球聯賽從資格賽就沒輸過球的泰山高中，今天面對上季4強之一光復高中，被光復高中後衛余維豪獨拿31分，加上自己球隊進攻打不來，最終泰山57比70遭光復痛宰，開季8連勝也喊停。

余維豪繼昨天拿下20分後，今天再飆個人本季最佳31分，展現隊長氣魄，第3節還拋投大號壓哨三分球，幫助球隊回到雙位數領先，賽後他表示，平常練球有練過類似的出手方式，不過今天真的進了，還是感覺運氣成份居多。

光復高中複賽和南山高中、松山高中及泰山高中分在同一組，除了對南山在第4節遭逆轉而無法跨越，另外兩座山都成功「攻頂」，其實當初預賽結束要分組抽籤時，負責抽籤的正好是余維豪，他說：「一看到抽到跟三座山同一組，第一時間心想也太倒霉了，儘管認為我們會打得比較辛苦，卻也不會覺得我們一定會輸，教練陳定杰也鼓勵大家，說我們去年也是在逆境中不被看好，最後還是挺進到4強，重點是我們不要因為身材沒有特別高大就讓別人覺得我們軟弱，而是要展現堅強的一面。」

光復教頭陳定杰強調，球隊一定要從防守做起，而且不能因為連勝兩座山就鬆懈下來，後面還有比賽，仍須繃緊神經應戰，「為了激勵士氣，我還跟球員講沒有訂周日的飯店，就是希望可以盡量奪勝、及早確定8強門票，相信我們經過這些考驗，會成為面對8強賽挑戰的養分。」

泰山兩名後衛張東庭、徐宏瑋此役表現失常，兩人加起來10投盡墨，只有徐宏偉靠罰球得到1分，張東庭甚至發生13次失誤，前鋒劉丞勳22分隊上最高，不過他的得分主要集中在上半場，賽後泰山教頭廖文彬無奈說：「光復余維豪氣太好又太準，我們防守沒做好，還要再努力。」

(中時 )