中國信託銀行力拚數位轉型，領先同業打造「AI智能文件審查」取得發明專利，服務正式上線。「AI智能文件審查」透過深度學習技術，能自動完成文件辨識、收入認定與偽冒偵測，輔助審查人員評核信用卡、信貸申請，透過「AI智能文件審查」執行收入驗證，作業時間較原先人工審查節省30％，亦方便客戶於數位通路申辦業務時，能即時得知審核結果，感受金融科技帶來的便利。

中國信託銀行與工業技術研究院合作，率先將AI技術導入營運流程中數量最大、所需人工最多且需快速處理的個人金融業務，在「AI智能文件審查」服務的實作場景中，透過虛擬行員概念，融合AI與多年的業務經驗，成功訓練出一款具深度學習能力的AI模型，可協助審查客戶提供的各種收入文件，如各式存摺、扣繳憑單及所得清單等，準確率高達99％，藉由圖形處理器（GPU）運算每小時更可處理上千筆文件影像資料。

對客戶而言，於數位通路申辦信用卡及信貸早已不受時間限制，客戶雖可隨時提出申請，但仍需等待銀行端完成審查。「AI智能文件審查」服務上線後，中信銀行採用人機協作模式，進一步打破等待的隔閡，文件審查也不受營業時間侷限，深度學習模型可24小時不間斷的提供服務，增加審查效率並進一步強化「認識你的客戶」（Know Your Customer）與風險評估能力。

看好AI及大數據可望創造新形態的金融服務，中信銀行去（2018）年正式公開「中信腦」計畫，首創推出「AI智能文件審查」為中信銀行優化服務流程的里程碑，透過微服務技術搭建應用系統及雲端規劃，可將系統功能擴充至全行營運環境，感受「看得懂、讀得透、會思考」的智能化數位體驗。

中信銀行未來將利用AI判讀票據、企業財報，拓增「中信腦」應用範疇與智能化範圍，透過流程與技術的創新來實現長期經驗的累積與傳承，為臺灣金融產業AI化樹立新典範，讓國際認識臺灣在金融科技的創新能量。

(中時 )