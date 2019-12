《香港經濟新聞》26日報導說,英國脫歐在即,擾攘3年的脫歐鬧劇即將迎來重大進展之際,歐盟執委會副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)公開撰文,形容自己對英國的了解達到舊情人程度,又稱若英國改變心意想要回來,歐盟永遠熱列歡迎。

蒂默曼斯在英國《衛報》撰文,題為「致英國的情書」(My love letter to Britain),以情深款款的筆觸,強調自己愛英國,如舊情人般熟悉英國的長處及弱點。文中稱︰「我知道妳可以很慷慨,亦可以很吝嗇。我知道妳相信自已是獨特、與眾不同的,當然很多方面妳都是,或程度可能不如妳所想。」

蒂默曼斯表示,英國總是將其他歐洲國家稱為大陸(the continent),因為英國需要空間,故用這個稱呼製造距離,但這段距離令英國看不到其他歐盟國家間也同樣需要距離,強調每個歐盟國家都是獨特的。

蒂默曼斯稱英國常常都對歐盟拿不定主意(in two minds about it),惟若即若離的態度,反而對大家都好,強調完全毋須強求答案(force the issue),但英國卻這樣做了。

蒂默曼斯稱︰「悲傷的是,我看見這個決定正在傷害妳(英國),妳離開以後,其實仍然是三心二意(the two minds will still be there)。過程中,妳受到很多不必要傷害,我們也是,我擔心更多傷害接踵而至。」

他稱英國決定離開,令他深感受傷害,但強調家人之間的聯繫永遠無法真正割斷(family ties can never really be severed),歐盟永遠都在,永遠歡迎英國回來。

(中時 )