《香港經濟新聞》26日報導說，英國脫歐在即，擾攘3年的脫歐鬧劇即將迎來重大進展之際，歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）公開撰文，形容自己對英國的了解達到舊情人程度，又稱若英國改變心意想要回來，歐盟永遠熱列歡迎。

蒂默曼斯在英國《衛報》撰文，題為「致英國的情書」（My love letter to Britain），以情深款款的筆觸，強調自己愛英國，如舊情人般熟悉英國的長處及弱點。文中稱︰「我知道妳可以很慷慨，亦可以很吝嗇。我知道妳相信自已是獨特、與眾不同的，當然很多方面妳都是，或程度可能不如妳所想。」

蒂默曼斯表示，英國總是將其他歐洲國家稱為大陸（the continent），因為英國需要空間，故用這個稱呼製造距離，但這段距離令英國看不到其他歐盟國家間也同樣需要距離，強調每個歐盟國家都是獨特的。

蒂默曼斯稱英國常常都對歐盟拿不定主意（in two minds about it），惟若即若離的態度，反而對大家都好，強調完全毋須強求答案（force the issue），但英國卻這樣做了。

蒂默曼斯稱︰「悲傷的是，我看見這個決定正在傷害妳（英國），妳離開以後，其實仍然是三心二意（the two minds will still be there）。過程中，妳受到很多不必要傷害，我們也是，我擔心更多傷害接踵而至。」

他稱英國決定離開，令他深感受傷害，但強調家人之間的聯繫永遠無法真正割斷（family ties can never really be severed），歐盟永遠都在，永遠歡迎英國回來。

(中時 )