2020總統候選人第2場電視政見會昨登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜再度交鋒。資深媒體人唐湘龍直言，看完昨天那一場辯論，看得出蔡的壓力有多大，甚至認為讓民進黨害怕的韓國瑜回來了！

唐湘龍今天在《觀點》的Youtube直播中指出，唐湘龍在《觀點》的Youtube直播中指出，第一場的政見會，韓國瑜幾乎完勝蔡英文，韓蔡都在片面攻擊，其中韓攻擊比較到位，熱度和準備讓他的三段發言，看起來像一場脫口秀，講得很完整，不管支不支持他的人，二話不講，應會覺得韓國瑜絕對是3人中表現最好的。

唐湘龍表示，第2場的政見會，兩個對手宋楚瑜、蔡英文當然就有準備了，昨天蔡英文就有備而來，一上台就開始反擊戰，但媒體人陳鳳馨卻認為 蔡的反擊還停留在上一場，反而是很大的失策，因為去反擊前一場是不會有印象的，因為沒有交火的論辯。

唐湘龍直指，昨天政見會，蔡英文一直為上一場失分一直辯解，看完昨天那一場辯論之後，他認為韓國瑜果然是民進黨的心病，那個味道完完全全回來了，去年高雄市長選舉，韓成為民進黨集體的心病，民進黨幾乎不知怎麼去談韓國瑜，只能自我催眠：我們會贏！民調氣氛都是不真實的。

唐湘龍說，過去一個禮拜，韓國瑜整個人又回來了，他參加遊行、「博恩夜夜秀」，未來蔡的壓力會非常大。民進黨在準備第2場政見會，看得出來蔡作了很多準備，反而知道她的壓力有多大，剩下10幾天的時間，她應該天天都在看錶，想時間怎麼會過得這麼慢，怎麼不快點投票呢？如果明天投票，她還有贏的機會，如今可能還有變數。

(中時電子報)