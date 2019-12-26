桃園鐵路地下化環評昨(25)日50分鐘討論後火速通過，由於時間過短，各界懷疑環評委員未善盡審查職責，環保署今(26)日表示，該環評經常久討論，且已經過2次初審會議詳實審查且經現勘，環委對環境審查把關的努力應被正視。

環保署今日發布新聞稿澄清，相關內容在經多次會議審查後，已就各項爭議點進行充分討論及釐清，並非外界所說的環委 「未詳實審查 」、「快速通關」。

環保署指出，「台鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫環境影響說明書」在96年於環保署審查通過，交通部鐵道局為將現有鐵路高架化改為地下化，今年5月提出「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫環境影響說明書」送審，並在7月22日、10月31日召開2次初審會議，確認相關環境議題及疑慮經妥善規劃處理後，本案才於25日審查決議通過。

環評委員、專家學者及專案小組在審查時已就各項爭議點進行充分討論及釐清，環保署召開的2次專案小組會議討論環評重點，包含沿線地質、地表建物結構、地下管線分布、極端氣候下可能造成之環境衝擊與災害分析、土石方運填問題、污染物排放減免措施、營建工程噪音影響等各項環境議題。

環保署強調，交通部鐵道局於專案小組初審階段已充分就委員所提意見妥善處理回應及補正後，才作成「建議通過環境影響評估審查」送審。

環保署表示，桃園鐵路地下化環評案經環保署召開多次詳實審查會議，確認已達環境保護目的後才讓此案通過環評，呼籲各界尊重環評審查制度及其保護環境的目的，而非僅以環評委員會審查時間長短來進行評斷，抹煞環評委員長期下來的努力。

(中時 )