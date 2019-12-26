為因應數位匯流與文創風潮，中華電信以數位生活為題，自今年初即展開數位創新系列賽，本屆賽事除「IoT應用組」外，更因應行動物聯網蓬勃發展，首度新增「M-IoT創新組」，且為鼓勵創新人才更祭出總獎金至180萬元，期望透過競賽激發頂尖創新人才，開發具備商轉潛力的物聯網應用服務。

「2019 IoT大平台創意應用大賽」頒獎典禮，今天下午於中華電信總公司國際會議廳盛大舉辦。本屆賽事共吸引151組隊伍參賽，經過激烈的評選過程，其中「IoT應用組」冠軍係由國立臺灣科技大學團隊所開發的「Pay-Per-Liter」榮獲，此作品以建置飲水機觀測平台，即時監控飲水設備運作及用電狀況，使飲水設備保持最佳狀態、降低維修成本。

「M-IoT創新組」冠軍則為阿法碼科技股份有限公司開發的「蜂鳥生活圈」，以不需更動機台原本的控制電路及程式，就能將各式投幣式機台由現金交易升級為行動支付物聯網，不僅能輕鬆付款，也能透過手機遠端管理營收。

中華電信表示：「2020年將邁向5G的來臨，更加速物聯網快速發展，將為人類帶來更便利的生活，因此評審標準以創意、作品完整度高、並具有商業價值為得獎關鍵」。

此外，獲獎隊伍將有機會透過企業輔助，導入產學合作與應用，讓角逐出線的優秀作品更有機會與產業接軌，中華電信也會持續不斷舉辦相關賽事，期激發更多創意人才投入物聯網的應用研發，透過科技智慧提升管理效率、創造產業新契機，帶領台灣進軍全球物聯網市場。

(中時 )