患有慢性腎臟病第三期與高血壓、本身就是C肝帶原的93歲朱姓民眾，因之前看到鄰居施打干擾素治療C肝、過程相當痛苦，嚇得拒絕接受治療，日前他再度到醫院就診，經醫師勸說，同意接受全口服C肝新藥治療，長達2個月療程不但完全不痛，且現在已驗不出病毒，終於脫離「肝苦人」困擾。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國表示，朱男罹患多種慢性疾病，因他天性樂觀、都積極面對疾病並接受治療，唯獨對於C肝帶原的部分始終拒絕治療，他私下透露，主因之前見鄰居服用干擾素後、出現噁心及頭痛等多種副作用，害怕自己也會遇到同樣情況。

陳政國說，朱男日前接受腹部超音波檢查，發現其肝臟纖維化情況嚴重，便極力勸說他接受治療，終於獲得他同意，而朱男在接受全口服C肝新藥治療期間生活完全不受影響，經追蹤半年也驗不出病毒，讓他很高興。

陳政國強調，C型肝炎主要透過血液感染，常常患者遭感染卻不自知，而隨著醫藥進步，全口服C肝新藥流程短且療效好，經統計，約有97％使用者在停藥12周後仍測不到病毒，目前該藥已納入健保給付，嘉惠不少患者。

(中時 )