復興青年活動中心今年寒假舉辦冬令親子營隊「LOKAH!部落很忙之泰雅獵人學校」，2月3日至2月4日帶領大小朋友走入神秘的泰雅部落，聆聽部落傳說、學習傳統技藝、品嚐部落美食。活動共2天1夜，1月3日前報名完成享早鳥每人折扣200元。

復興青年活動中心總幹事王群元表示，泰雅獵人學校是個概念，沒有校舍、校址，整個教室就是獵人最熟悉的山林與大自然，透過解說與體驗課程，讓大家更了解原住民傳統知識與文化。

在泰雅族的傳說裡，人的靈魂要走過與天頂相接的彩虹橋時，橋的起點有審判者辨別靈魂生前善惡，只會讓好人通過，壞人則跌落橋下被螃蟹吞噬。王群元表示，活動將分享泰雅族的傳說與文化，讓大家了解部落祖先的智慧。

泰雅獵人學校的冬令營活動將用部落的熱情，帶給大家幸福的時光，營隊輕旅行優惠價每人1499元含1宿3餐與各式精采體驗活動，1月3日前報名完成享早鳥每人折扣200元。活動於復興青年活動中心舉辦，名額有限，額滿為止，詳情與報名資訊請洽營隊活動承辦人歐庭鳳小姐，連絡電話（03）382-2276轉106。

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