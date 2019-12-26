陸軍情報網(Army Recognition)報導，巴基斯坦確定向中國大陸採購236門SH-15型 155公釐6x6輪式自走砲，這型砲的重量較輕，可以由直升機吊掛，容易部署在巴印之間的山區邊界。

多年來，巴基斯坦一直在加強砲兵能力，尤其著重在可機動的砲兵解決方案。而中國大陸的卡車式自走砲就比傳統的履帶自走砲來得方便。根據斯德哥爾摩和平研究所(SIPRI)的資料，巴基斯坦早在2013~2014年間，向中國大陸購買了36門SH1 型155公釐輪式自走砲，這是SH-15型的前一代。

2018年11月，巴基斯坦卡拉奇國際國防展覽會(IDEAS)期間，「中國北方工業集團公司」展示了最新一代的155公釐輪式自走砲SH15，很快就得到巴基斯坦的注意。

目前，巴基斯坦陸軍主要的自走砲，是美製M109A5，雖然防護性較好，但是它太重了，達到27.5噸，無法由直升機吊運，因此巴基斯坦希望採購更輕的大砲。

SH15的車輛部分是6x6陝西卡車底盤，前部駕駛室有裝甲防護，車窗也是強化防彈玻璃，能夠抵禦小型武器和砲彈碎片的傷害，後部安裝的155公釐榴彈砲，在標準砲彈情況，最大射程為20公里，增程彈的射程為53公里。這型自走砲可以由五名機組人員操作。最大重量將為22噸。

(中時電子報)