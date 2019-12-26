李祖寧26日上《一袋女王》談到就讀國中的女兒已到了叛逆期，她自認是個有賞有罰的母親，學業成績會要求在標準之上，「態度和禮貌是我比較重視。」耶誕節當天母女倆逛完街後，她叮嚀女兒回家寫數學習題，小孩的一句「妳就不能放我一天嗎？妳是不是人啊？」讓她理智線崩斷，在百貨公司大吼。

氣壞的她向女兒訓斥：「你知不知道這句話的嚴重性？」一旁的女兒還邊滑手機邊說：「好啦！我知道了。」這句話讓她繼續斥責說：「即便媽媽比較老派，你也不能這麼說，難道媽媽不是人就是畜生嗎？就算是跟同學開玩笑也不應該，更氣你最後敷衍我，這是態度問題，你知道但永遠做不到。」一陣當頭棒喝讓女兒嚇到回家乖乖寫作業，連洗澡、就寢都會報備。

高齡快40歲才生下獨生女的她說女兒同學的母親年紀都很小，自己應該算是年長母親的前三名，「孩子我親自帶，在我能陪伴她的時光，要教育女兒生活的人生哲學、交友習慣、職場禮貌等。」尤其她灌輸女兒一個很重要的觀念：「不要惡意評論他人的壞話。」

(中時 )