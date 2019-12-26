蘆竹區2-11埤塘改善工程開工動土典禮26日舉行，市府保留原地名，命名為「六股埤塘生態公園」，工程預算約1520萬元，預定於明年5月1日完工，提供大竹居民更好的休閒空間。
市長鄭文燦表示，桃園大圳2-11埤塘位於市立圖書館大竹分館旁，占地4.5公頃，由市府團隊著手進行埤塘轉型，打造為具有環湖步道、休憩區、彩繪圍牆設計等設施的生態公園，保留舊地名特色。
蘆竹區長蔡志揚表示，「蘆竹區2-11埤塘改善工程」包含修建費用1400萬元、以及追加圍牆彩繪美化費用120萬元，總計將全區新設護欄總長1300公尺、全區將近1公里的無障礙環湖步道建置、草皮與綠化灌木種植，及增設休憩涼亭4處、全段夜間照明、牆面彩繪等景觀改善工程、擋土牆300平方公尺彩繪美化等。
市府表示，近年市府蘆竹地區多項重大社福、教育及交通建設，這次埤塘公園計畫如期完工，提升整體景觀美化，打造優質環湖休憩空間。
(中時 )
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