泰雅原住民文化產業園區設有免費泡腳池，吸引遊客入園參觀。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰雅原住民文化產業園區設有泰雅文物館、戶外表演區、泡腳池等設施，年初一起天天有活動。（巫靜婷攝）

泰雅原住民文化產業園區設有免費溫泉泡腳池，2年前因鍋爐設備損壞，高山引流的溫泉水無法加溫，到了山腰涼掉變「冷泉」，令遊客大失所望，苗栗縣政府原住民族事務中心，為迎接連續假期人潮，花費50多萬元整修鍋爐設備，上周順利發包，近期動工，預計於農歷年前啟用。

泰雅原住民文化產業園區於2014年10月開幕，占地約1.7公頃，設有泰雅文物館、戶外表演區、泡腳池等設施，泡腳池取源自汶水溪谷的虎山溫泉，由於上游源頭較高，泉水可自然湧出且源源不絕，屬弱鹼性碳酸泉，無色無味，充滿豐富礦物質，觸感潤滑，俗稱「美人湯」，深受遊客歡迎。

因引流距離關係，溫泉水到了山腰溫度驟降，必須仰賴鍋爐設備加溫，才能有熱呼呼的溫泉，2017年鍋爐設備損壞，缺乏經費修繕導致泡腳區長達2年時間，只有冷掉的溫泉水可用，遊客大嘆失望，原民中心為活化場館，今年花費50萬元重新整修加熱設備，有望在春節假期前重現「溫」泉，刺激入園人數。

原民中心主任蔣意雄表示，年初一起，泰雅原住民文化產業園區天天有活動，開放時間為上午9點至下午5點，入園僅酌收停車費，未來將持續爭取經費活化場館，豐富內部設施、改善動線問題，吸引遊客進入，並計畫於屋頂架設太陽能板，開源節流。

(中時 )