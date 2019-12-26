聯新國際醫院推動雁行計畫，其中心臟血管外科更與其他醫療機構合作成立通訊群組，一對一即時通報處理病患問題。（邱立雅攝）

聯新國際醫院配合健保署雁行專案計畫，推動雙向轉診服務，共計合作138家醫療機構，聯新醫院除了自行開發社區健康照護網平台，還自費與上百個醫療群診所及洗腎中心，共同組成通訊群組，以高隱密性的一對一即時通報處理，讓急症病患能迅速獲得妥善的安排。

心臟血管外科主任翁世憲表示，過去腎臟病患若瘻管阻塞，將無法洗腎並且需要去醫學中心開刀清除血栓，過程繁複麻煩。像是病患周女士每周需到住家附近診所洗腎，但因瘻管阻塞，診所透過電子轉診平台，聯新國際醫院很快安排至開刀房手術，術後先在院內做一次透析治療，觀察確認狀況穩定後，再轉回原診所照護追蹤。

除了健保署電子轉診平台與聯新國際醫院自行開發社區健康照護網平台，翁世憲表示，醫院與雁行計畫上百個醫療群診所及洗腎中心，共同組成通訊群組，可進行一對一即時通報與處理，兼顧醫病隱私權益與時效性。翁世憲自豪表示，聯新國際醫院有著區域醫院的便利性，也有醫學中心的技術。

聯新國際醫院以「沒有圍牆的醫院」為宗旨，讓診所醫師可以運用醫院資源，醫院醫師也會到診所駐診，醫療群醫師可以安排診所病人到醫院進行必要的照會，也可以利用醫院的儀器設備做進一步的檢驗，讓病人獲得最適切診斷治療。

中央健康保險署北區業務組副組長張溫溫表示，分級醫療主要使輕症及病情穩定病人就近接受厝邊醫師照顧，若病情需要再轉診至大醫院，待穩定後再轉回原社區院所，避免民眾擠向大醫院，造成看診久候及路途奔波。聯新國際醫院發展社區共同照護門診，今年1至9月累計下轉基層診所有1600人次，高居全國區域醫院第二，轉診成效顯著。

(中時 )