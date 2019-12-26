出雲鍋物以手工熬製特色湯底和市場做區隔，店裏所有湯底皆是嚴選食材、慢火細熬而成。（馮惠宜攝）

麻辣滷豆腐58元，豆腐香辣可口，尤其都搭配兩顆鵪鶉蛋，微辣口感的小鳥蛋Ｑ彈麻辣有畫龍點晴之效。（馮惠宜攝）

台中向來是鍋物競爭激烈戰區，位於北區崇德路、德化街口「出雲鍋物」，近來推出開胃卥水盤、麻辣滷鴨血、花生盤等熟食迎戰冬季火鍋旺季，從小在屏東長大的老闆高茄虹，秘製醬汁讓卥水鹹香夠味，也成為該鍋物店讓客人一來再來的秘密武器。

出雲鍋物以手工熬製特色湯底和市場做區隔，店裏無論是麻油雞鍋、燒酒雞鍋、慢慢熬雞湯、關西風壽喜燒、卜卜蛤蠣湯…皆是店家嚴選食材、慢火細熬，尤其可素食的「老客家香酥豆皮鍋」是高茄虹家鄉廟會辦桌菜，開幕以來經素食者口耳相傳，已成為店裏明星鍋物。

值冬季鍋物旺季，高茄虹再端出家鄉味的滷水，包括香Ｑ滷豬腳、花生、豆乾，以及用店裏麻辣湯滷製的鴨血、豆腐，其中滷豬腳要先燙熟再冷凍一天再滷製，讓肉質更Ｑ彈，而特調的滷汁除醬油、冰糖還有中藥材，也讓滷味入口有淡淡藥膳香；而滷花生滷到軟中帶Q口感超棒，另麻辣滷鴨血以及麻辣滷豆腐都搭配兩顆鵪鶉蛋微辣口感讓小鳥蛋入口有奇鮮，甚是好吃。

店名：出雲鍋物

地址：台中市北區崇德路一段260號

電話：04-22350329

營業時間：11：30至凌晨12：30

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