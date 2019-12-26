台南市今天舉辦聯合觀測日偏食的特殊天文景象。(台南教育局提供／曹婷婷台南傳真)

今天中午你抬頭看日偏食了嗎？全台今天中午都觀測到難得一見「日偏食」，南瀛天文館於「東南瀛(天文館)」、「西佳里(國小)」、「南億載(國小)」、「北新營(國小)」四地及南市所屬國中小同步舉辦「全市聯合觀測活動 」，台南市教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長到安平億載國小，與南瀛天文館、佳里國小、新營國小學子視訊連線共賞天文奇幻秀。

台南相當重視天文教育，鄭新輝表示，為了翻轉一般人對天文科學艱澀冷硬既定認知，並將天文知識變得好玩，同時發展基礎天文教育，南瀛天文館今年7月完成《星動時課》36套課程，是全台第一個系統性開發完成的國小天文課程。

台南具有非常好的天文觀測條件，南瀛天文館協助舉辦觀測活動，期盼台南市小朋友們都能接觸多元趣味課程，悠遊天文世界。參與觀測的小朋友們人手一支觀測眼鏡，仰望天空觀看太陽被慢慢遮蔽的一角，發出驚嘆，現場天文老師同時為小朋友解說形成日偏食的原理，日食是當月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間的陰影區，因而造成視線上太陽被月面遮掩的天文自然現象。

今日偏食於中午12點三39分開始「初虧」，下午2點13分為食缺角最大的「食甚」，後於下午3點34分「復圓」，全部過程歷時近3小時。南瀛天文館表示，這次日偏食最大食分0.48，遮蔽率36.3％。為方便學子觀測，特別提供日食觀測眼鏡給各學校，並辦理全市聯合觀測。南瀛天文館指出，明年6月即將迎來日環食，有興趣民眾可持續關注南瀛天文館粉絲頁，隨時獲得天文新知及活動訊息。

(中時 )