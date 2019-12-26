旅美職棒球星「台灣殷雄」陳偉殷，26日來嘉義市，參加2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕式，他用日語對奪冠的日本少棒隊說，雖然輸給你們很不甘心，但還是恭喜你們，並稱讚日本隊會強在於基本功很扎實。
陳偉殷說，打球最重要的是有樂趣及熱情，為什麼日本、韓國球隊很強？透過每一次比賽，希望讓小朋友能看到國外的訓練非常有決心，也讓小朋友有更多經驗看到跟國外的差距，或許小朋友還看不清楚，但教練一定看得出來，要按部就班，扎實訓練。
本屆比賽成績如下：團體獎國小高年級組冠軍日本京都、亞軍新北市汐止、季軍雲林縣文昌、殿軍日本JBS選拔；團體獎國小低年級組冠軍日本新瀉JBC-JT、亞軍高雄熊快樂勇士、季軍日本IBA北東北、殿軍澎湖縣石泉。
陳偉殷特地送給市長黃敏惠簽名球，黃敏惠說，嘉義市立棒球場是KANO的發源地，嘉義市每年舉辦諸羅山盃比賽，讓棒球往下扎根，積極振興棒球運動，期待發揚KANO精神，再揮出棒運全壘打，為期7天的少棒賽結束了，明年再見，嘉義市一定會更強大。
教育處長林立生說，2019諸羅山盃比賽賽程自本月20日至26日，共有241支隊伍、320場比賽，這段期間帶來約上萬人來嘉義市觀光，帶動運動經濟。
(中時 )
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