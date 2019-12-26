旅美球星陳偉殷（右）與嘉義市長黃敏惠頒獎給日本少棒冠軍球隊。（廖素慧攝）

旅美球星陳偉殷與嘉義市長黃敏惠頒總錦旗給奪下總冠軍的日本京都少棒隊。（廖素慧攝）

旅美職棒球星「台灣殷雄」陳偉殷，26日來嘉義市，參加2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕式，他用日語對奪冠的日本少棒隊說，雖然輸給你們很不甘心，但還是恭喜你們，並稱讚日本隊會強在於基本功很扎實。

陳偉殷說，打球最重要的是有樂趣及熱情，為什麼日本、韓國球隊很強？透過每一次比賽，希望讓小朋友能看到國外的訓練非常有決心，也讓小朋友有更多經驗看到跟國外的差距，或許小朋友還看不清楚，但教練一定看得出來，要按部就班，扎實訓練。

本屆比賽成績如下：團體獎國小高年級組冠軍日本京都、亞軍新北市汐止、季軍雲林縣文昌、殿軍日本JBS選拔；團體獎國小低年級組冠軍日本新瀉JBC-JT、亞軍高雄熊快樂勇士、季軍日本IBA北東北、殿軍澎湖縣石泉。

陳偉殷特地送給市長黃敏惠簽名球，黃敏惠說，嘉義市立棒球場是KANO的發源地，嘉義市每年舉辦諸羅山盃比賽，讓棒球往下扎根，積極振興棒球運動，期待發揚KANO精神，再揮出棒運全壘打，為期7天的少棒賽結束了，明年再見，嘉義市一定會更強大。

教育處長林立生說，2019諸羅山盃比賽賽程自本月20日至26日，共有241支隊伍、320場比賽，這段期間帶來約上萬人來嘉義市觀光，帶動運動經濟。

(中時 )