新北市第一座新版太陽能電子紙智慧站牌28日將在板橋區國泰街口站亮相，新北市交通局表示，智慧站牌外觀設計走現代化簡潔流利風格，顯示器採用電子紙可低耗電量，在無日光狀態下，可維持設備運作達20天以上，更具節能省電效果。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，智慧站牌是獲取公車到站資訊最快捷方式之一，但部分公車站以及偏鄉地區受限於接電困難，智慧站牌不易建置，新北市便向交通部公路總局申請「公路公共運輸多元推升計畫」經費補助，試辦太陽能電子紙智慧站牌。

林詩欽表示，經檢討去年試辦結果，新版的太陽能電子紙智慧站牌提升了電池、太陽能板、電池監控等各項設備規格，外觀設計走現代化簡潔流利的線條風格，顯示器採用近年新興科技的電子紙，且太陽能更具有節能省電效果，在無日光狀態下，可維持設備運作達20天以上，且相較於傳統LED有低耗電量的優勢，也可搭配文字或圖形顯示到站時間、政令宣導等資訊。

交通局長鍾鳴時表示，今年已完成222座智慧站牌，全市累計達1749座智慧型公車站牌，而新版太陽能電子紙智慧站牌首站將於板橋區「國泰街口」站亮相，後續板橋區「南雅站」、「西安里」及中和區「智光商職」站等站將於明年1月底前陸續完成設置，並將持續設置以提升普及率。

(中時 )